Dietrofront del Comune moto e scooter liberi di entrare nel Quadrilatero | ecco perché

Il Comune ha deciso di mantenere libero l’accesso di moto e scooter nel Quadrilatero, prorogando fino al 12 maggio 2028 il divieto di ingresso nella zona a traffico limitato. La decisione è stata presa dopo aver valutato i dati sui flussi di traffico dell’area, senza modificare le restrizioni precedenti. La scelta coinvolge la continuità di un provvedimento che permette il transito di veicoli a due ruote all’interno del quartiere.

Moto e scooter potranno continuare a entrare nella Ztl Quadrilatero. Lo ha deciso la giunta guidata da Beppe Sala che ha prorogato al 12 maggio 2028 il divieto di ingresso dopo un’analisi approfondita dei flussi di traffico all’interno dell’area.Perché è stata rimandata la misuraLe analisi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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