Roma si piazza solo al quarto posto nella classifica delle città italiane in cui si vive meglio, mentre Milano si trova in fondo alla lista. Secondo l’ultimo indice di Numbeo 2026, la differenza tra le città si misura in cifre chiare: costi, servizi e qualità della vita. I numeri mostrano una realtà diversa da quella che si può percepire passeggiando per le strade.

Secondo l’ultimo indice sulla qualità della vita di Numbeo 2026, stabilire dove si vive meglio non è solo una questione di impressioni, si tratta di dati concreti che mettono a confronto costo della vita e benessere urbano. Tra i fattori considerati ci sono il potere d’acquisto, il costo degli affitti, la sicurezza, la qualità della sanità, l’inquinamento, il clima e i tempi di percorrenza nel traffico. Trieste prima in Italia, Roma dietro le aspettative. La sorpresa più grande per gli italiani riguarda Trieste, che si aggiudica il primo posto tra le città italiane, posizionandosi al 141° posto nella classifica globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Qual è la città italiana dove si vive meglio? Roma solo quarta, Milano in coda

Una ricerca ha svelato che la città italiana dove si vive meglio non è Roma.

L’Aia si conferma la città italiana in cui si vive meglio, secondo l’indice annuale di Numbeo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

