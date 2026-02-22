Incendio da Sapore di Stelle Bistrò fiamme e fumo visibili in tutta la città | soccorsi sul posto

Un incendio ha coinvolto questa mattina il tetto di Sapore di Stelle Bistrò in via Vallemiano, provocando fumo e fiamme visibili in tutta la zona. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire con diverse squadre. Il rogo ha danneggiato parte dell’edificio, mentre i clienti e il personale sono stati evacuati in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma i soccorritori lavorano sul posto.

Il rogo si è sviluppato questa mattina sul tetto del locale. Sul posto i vigili del fuoco ANCONA - Incendio questa mattina in zona Eurospin dove è andato a fuoco il tetto del ristorante Sapore di Stelle Bistrò di via Vallemiano. Una densa coltre di fumo è visibile da ore in tutto il capoluogo. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito da una cappa all'interno del locale. Sul posto i vigili del fuoco.

Grosso incendio Eurospin, le fiamme partite dal ristorante ‘Spore di stelle’. Colonna di fumo visibile in tutta la cittàUn incendio ha coinvolto il ristorante ‘Spore di stelle’ vicino all’Eurospin di Ancona, causando una densa colonna di fumo visibile in tutta la zona.

Incendio in una palazzina di quattro piani, fiamme e fumo nell'abitazione: scattano i soccorsiUn incendio in una palazzina di quattro piani ha provocato fumo e fiamme nell’appartamento al secondo piano.

Incendio ai contatori elettrici di un condominio: evacuate sei famiglieA dare l'allarme i residenti che hanno notato fumo e odore di bruciato Attimi di paura nella tarda serata di ieri in via Cialdini, dove un incendio è divampato all’interno del vano scala di un condomi ... youtvrs.it