Maxi incendio | capannone avvolto dalle fiamme colonna di fumo visibile a distanza

Venerdì 27 febbraio, alle 8:30, un incendio si è sviluppato in via del Cristo a Manzano, interessando un capannone di circa 1200 metri quadrati. Una colonna di fumo densa si è alzata dall’edificio, visibile a distanza, mentre le fiamme hanno avvolto la struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gestire l’emergenza.

Una densa colonna di fumo si è alzata questa mattina, venerdì 27 febbraio, sopra Manzano. L'allarme è scattato poco dopo le 8 e 30 per un incendio in via del Cristo, al civico 50, dove le fiamme hanno coinvolto un capannone di circa 1200 metri quadrati. Secondo le prime informazioni, all'interno.