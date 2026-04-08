Pignataro Interamna latitante tradito da un controllo nella notte Arrestato 50enne in fuga da tre mesi
Durante le festività pasquali, un uomo di 50 anni, ricercato da circa tre mesi, è stato arrestato nelle prime ore dopo essere stato scoperto durante un controllo notturno. La fuga dell’uomo era iniziata a gennaio, ma un’operazione di polizia ha portato al suo fermo e al suo trasferimento in carcere. La sua cattura ha concluso un periodo di latitanza che aveva coinvolto le autorità locali.
Le festività pasquali si sono concluse dietro le sbarre per un ricercato in fuga dallo scorso gennaio. È l'esito di un'operazione condotta nel cuore della notte dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Pontecorvo, operanti nell'ambito dei servizi di controllo del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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