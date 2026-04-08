Pignataro Interamna latitante tradito da un controllo nella notte Arrestato 50enne in fuga da tre mesi

Durante le festività pasquali, un uomo di 50 anni, ricercato da circa tre mesi, è stato arrestato nelle prime ore dopo essere stato scoperto durante un controllo notturno. La fuga dell’uomo era iniziata a gennaio, ma un’operazione di polizia ha portato al suo fermo e al suo trasferimento in carcere. La sua cattura ha concluso un periodo di latitanza che aveva coinvolto le autorità locali.