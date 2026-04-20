Oggi in Italia scatta un blocco totale dell’autotrasporto, causando potenziali disagi nella distribuzione di merci e approvvigionamenti essenziali. La misura si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolge direttamente il settore dei trasporti, rendendo più visibile l’impatto sulle catene di fornitura. La decisione interessa tutto il territorio nazionale e si prevede possa influenzare la disponibilità di prodotti di prima necessità.

L’autotrasporto torna a essere la cartina di tornasole più immediata delle tensioni sull’economia reale. La protesta che prende forma in queste ore nasce da un punto molto concreto: il costo del pieno continua a gravare su un settore che vive di percorrenze elevate, margini ridotti e scarsa capacità di trasferire rapidamente i rincari sui committenti. Non a caso la mobilitazione si concentra sul gasolio, voce che per il comparto rappresenta una delle principali componenti di costo e che, secondo Confcommercio, arriva a pesare per circa il 40% dei costi complessivi dell’autotrasporto. Il diesel sopra i due euro. I numeri spiegano da soli la tensione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Blocco totale, scatta oggi in Italia! A rischio approvvigionamenti essenziali

Notizie correlate

SanitaService: un blocco che mette a rischio i servizi essenzialiNegli ultimi giorni stiamo assistendo a un attacco sistematico e strumentale nei confronti delle Sanitaservice della Regione Puglia.

Stop a Sanitaservice: "Blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenziali"La Fp Cgil lancia l'allarme sulla paralisi del reclutamento di personale nella società in house dell'Asl Brindisi.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Carburanti, la rivolta dei camionisti. Venerdì scatta il primo stop dei Tir. Avanti tutta verso il blocco totale; Autotrasporto, scatta il rischio del blocco nazionale. I camionisti pugliesi: Il Governo intervenga o sarà paralisi per l'Italia; Iran, alle 16 scatta il blocco Usa ai porti iraniani; Stretto di Hormuz, scatta il blocco USA deciso da Trump: come funziona e perché è un’operazione rischiosa.

Blocco totale, scatta oggi in Italia! A rischio approvvigionamenti essenzialiTradotti in economia d’impresa, questi aumenti diventano subito più pesanti. Secondo le stime rilanciate da diverse associazioni di categoria, un mezzo pesante percorre in media 120 mila chilometri ... thesocialpost.it

Carburanti, la rivolta dei camionisti. Venerdì scatta il primo stop dei Tir. Avanti tutta verso il blocco totaleIl prezzo del diesel da autotrasporto è alle stelle e anche gli operatori aretini sono in ginocchio. I bilanci sono raddoppiati in pochi giorni, le prospettive sono pesanti: attività a rischio chiusur ... lanazione.it

È crisi di Carburante, blocco totale: la data è il...Altro... - facebook.com facebook