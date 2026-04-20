Blocco totale dei trasporti | 500mila lavoratori fermano la logistica

Unatras, il coordinamento delle principali federazioni dell’autotrasporto merci, ha deciso di bloccare tutte le attività di trasporto a livello nazionale. La protesta coinvolge circa 500 mila lavoratori e riguarda i servizi di logistica e consegna delle merci. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato all’interruzione totale delle operazioni nel settore. La mobilitazione si è resa necessaria in risposta a questioni legate alle condizioni di lavoro e alle regolamentazioni del settore.

Il coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci, noto come Unatras, ha deliberato il fermo nazionale di tutti i servizi e delle attività di trasporto merci. La decisione è stata presa durante il vertice del comitato esecutivo tenutosi a Roma lo scorso 17 aprile, a seguito della necessità di rispondere all’attuale crisi economica del settore. L’allarme è lanciato da una realtà che conta 100mila imprese e circa 500mila lavoratori. Il blocco, le cui modalità e le date specifiche verranno definite dalla presidenza nel rispetto del codice di autoregolamentazione dello sciopro di categoria, nasce per evitare che migliaia di aziende debbano continuare a operare in perdita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco totale dei trasporti: 500mila lavoratori fermano la logistica Notizie correlate Blocco totale dei trasporti: 144 ore di sciopero merci e caos urbanoIl sistema dei trasporti nazionale affronta una settimana di paralisi imminente con una sequenza di scioperi che colpirà settori vitali, dal... La frana dei trasporti, va potenziato il sistema della logisticaLa frana di Petacciato è la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, dellastraordinaria fragilità del nostro territorio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Autotrasporto verso il blocco nazionale: la protesta contro il caro carburanti; Carburanti, la rivolta dei camionisti. Venerdì scatta il primo stop dei Tir. Avanti tutta verso il blocco totale; Autotrasporto, scatta il rischio del blocco nazionale. I camionisti pugliesi: Il Governo intervenga o sarà paralisi per l'Italia; Autotrasporto, fermo nazionale più vicino, ma i Tir si presentano divisi: i siciliani revocano, TrasportoUnito va avanti. Sciopero dei camionisti, blocco dei trasporti per 5 giorni: spesa a rischioI rincari energetici fermano i camion per sei giorni in tutta Italia. La grande distribuzione teme la mancanza di prodotti freschi. Ecco perché ... quifinanza.it Blocco totale, scatta oggi in Italia! A rischio approvvigionamenti essenzialiL’autotrasporto torna a essere la cartina di tornasole più immediata delle tensioni sull’economia reale. La protesta che prende forma in queste ore nasce da ... thesocialpost.it Carburante, blocco totale: la data è il...Altro... - facebook.com facebook