La frana dei trasporti va potenziato il sistema della logistica

Una recente analisi evidenzia come la crisi nel settore dei trasporti abbia evidenti ripercussioni sulla logistica. Secondo un rappresentante di Confindustria, l’insufficiente attenzione e i controlli carenti hanno portato all’isolamento del Sud Italia. La questione riguarda la necessità di rafforzare le infrastrutture e i sistemi di trasporto per migliorare la connettività e ridurre i ritardi nelle consegne. La situazione si inserisce in un quadro di criticità più ampio che coinvolge l’intera rete logistica nazionale.

La frana di Petacciato è la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, dellastraordinaria fragilità del nostro territorio. «E’ il segno dell’incuria politica emonopolistica degli appalti, la vergogna della mancanza dei controlli di chi èdeputato a farli. E’ la dimostrazione che il regionalismo ha diviso l’Italia. Nonci sono reali investimenti specie nelle regioni del Mezzogiorno. Quella franaè lì da cento anni - afferma il Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salattoa causa di quella frana il Sud rischia di scontare un nuovo isolamento se nonsi interviene con interventi strutturali sulle fragilità risapute del territorio».La frana ha colpito particolarmente il territorio della provincia di Foggia, nonsolo la mobilità ma anche il sistema della logistica continua a subire pesantiripercussioni anche ora che i collegamenti sono ripresi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La frana dei trasporti, va potenziato il sistema della logistica Logistica del Nord Ovest: il progetto Connect e la sfida dei buffer per riorganizzare il sistema logisticoPresentata a Genova la strategia per decongestionare la rete autostradale e difendere il 40% del Pil nazionale attraverso nuovi check point... Sansepolcro, potenziato il sistema di videosorveglianza comunaleArezzo, 13 marzo 2026 – Potenziato il sistema di videosorveglianza comunale: nuove telecamere per la sicurezza del territorio a Sansepolcro. Temi più discussi: Maltempo versante adriatico: il Ministro Salvini incontra soggetti interessati; Frana di Petacciato 'isola' la Puglia, non c'è tempo per i rimedi ordinari: Subito commissario straordinario; Emergenza: si riattiva la frana di Petacciato, paralisi dei trasporti tra A14 e ferrovia; Maltempo, Cdm: stato emergenza Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioni. Salvini in Molise dopo la frana: il sopralluogo dopo il disastroIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha raggiunto in elicottero Petacciato, in Molise, per fare il punto dopo la terribile frana. newsmondo.it Frana in Molise, viabilità in ripresa: ripristinata la linea ferroviaria e tratti dell’A14Emergenza frana in Molise: disagi alla viabilità e interventi urgenti per il ripristino dei collegamenti lungo la dorsale adriatica tra chiusure, riaperture parziali e monitoraggio costante del territ ... notizie.it È stata riaperta ieri pomeriggio l’autostrada A14 nel tratto tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, chiuso dal 7 aprile per la frana di Petacciato. Anche la linea ferroviaria ha ripreso la sua funzionalità. - facebook.com facebook Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica lungo la tratta Pescara-Foggia x.com