Venerdì 27 marzo 2026 a Napoli e nei comuni della provincia si terrà uno sciopero dei trasporti che durerà quattro ore. Durante quel periodo, i mezzi pubblici non circoleranno e il traffico sarà sospeso. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dagli organizzatori, che hanno indicato le fasce orarie di blocco. La mobilitazione coinvolgerà diverse compagnie di trasporto locale.

Un blocco dei trasporti è stato annunciato per venerdì 27 marzo 2026 nella città di Napoli e nei comuni della provincia. Le organizzazioni sindacali hanno fissato l’azione di protesta dalle 19.00 alle 23.00, con una durata totale di quattro ore. L’iniziativa coinvolge il personale dell’azienda Eav ed è stata proclamata da un’alleanza di sei sigle sindacali principali. L’impatto diretto sulla mobilità urbana sarà significativo durante le serate primaverili, poiché i servizi pubblici subiranno una sospensione parziale nelle ore serali. La decisione arriva in un momento in cui la città si prepara ad affrontare le sfide logistiche legate alla gestione del traffico e alla richiesta di spostamenti dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: sciopero trasporti venerdì 27 marzo, 4 ore di blocco

