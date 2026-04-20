Questa settimana, i rappresentanti di 176 paesi si sono riuniti per discutere della crisi climatica che riguarda il trasporto navale. Nel frattempo, le rotte nel Medio Oriente sono state bloccate, causando un rapido aumento dei prezzi del carburante marittimo. La situazione sta creando difficoltà nel settore, con conseguenze sulle rotte commerciali e sui costi di trasporto a livello globale.

L’Organizzazione Marittima Internazionale riunisce questa settimana i suoi 176 stati membri per affrontare la crisi climatica del trasporto navale, proprio mentre il blocco delle rotte nel Medio Oriente fa impennare i costi del carburante. La tensione geopolica tra Iran e ribelli Houthi ha paralizzato lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso fin da marzo, costringendo oltre 150 navi a deviazioni chilometriche attorno al Sud Africa e spingendo i prezzi del greggio verso l’alto. Geopolitica e blocchi marittimi: il collasso delle rotte strategiche. La stabilità dei commerci mondiali è sotto assedio. Dopo una breve riapertura dello Stretto di Hormuz, l’intervento dell’Iran durante lo scorso fine settimana ha nuovamente impedito il passaggio delle imbarcazioni in un’area che gestisce il 20% delle forniture petrolifere globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco rotte e crisi petrolio: il trasporto navale è nel caos

US cuts off Iranian ports completely oil markets in chaos

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