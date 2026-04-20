Blocco camionisti | stop alla protesta dopo il dramma sulla A1

La protesta degli autotrasportatori, iniziata nella notte di lunedì 20 aprile, si è conclusa poche ore dopo. La mobilitazione aveva coinvolto diversi mezzi su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, l'interruzione è avvenuta subito dopo un incidente sulla A1, che ha causato una vittima e ha portato alla sospensione delle attività di protesta. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora motivato la decisione di fermare la mobilitazione.

La mobilitazione nazionale degli autotrasportatori, avviata alla mezzanotte di questo lunedì 20 aprile, è stata interrotta bruscamente dopo poche ore a causa di un tragico evento sulla A1. Il blocco dei mezzi pesanti, che avrebbe dovuto protrarsi fino al 25 aprile, è stato sospeso in seguito al decesso di Luigi Nappo, un conducente di 55 anni originario di Marano, travolto da un’auto mentre coordinava i presidi stradali nei pressi dello svincolo tra l’autostrada A1 e la A30, nell’area di servizio di San Nicola La Strada. L’incidente, causato da una Mini Cooper che procedeva a velocità elevata colpendo la colonna di camion fermi sul margine destro della carreggiata, ha spinto Trasportounito a ordinare lo scioglimento progressivo dei blocchi su tutto il territorio nazionale già nelle prime ore del mattino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco camionisti: stop alla protesta dopo il dramma sulla A1 Notizie correlate Leggi anche: Carburanti, la rivolta dei camionisti. Venerdì scatta il primo stop dei Tir. Avanti tutta verso il blocco totale Carcere di Marassi: stop alla Via Crucis dopo 24 anni, protesta della UilNegata l’autorizzazione al tradizionale passaggio organizzato dal Vicariato di Marassi-Staglieno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio; Stop autotrasportatori dal 20 al 25 aprile 2026 per i rincari del gasolio, camionisti in piazza e trasporti locali a rischio: i possibili disagi; Sciopero autotrasportatori, il blocco dei camionisti rischia di svuotare supermercati o far aumentare i prezzi; Carburanti, la rivolta dei camionisti. Venerdì scatta il primo stop dei Tir. Avanti tutta verso il blocco totale. Sciopero autotrasportatori, il blocco dei camionisti rischia di svuotare supermercati o far aumentare i prezziCon lo sciopero degli autorasportatori e il blocco dei camionisti ci sono 6 giorni e 144 ore di stop per i trasporti su gomma: ecco i rischi ... virgilio.it Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolioUna luce in fondo al tunnel, con le pompe che mostra i prezzi di benzina e gasolio che stanno scendendo lentamente. Eppure non basta (o forse: non è abbastanza per assicurare la fiducia sulla lunga di ... msn.com Con lo sciopero proclamato degli autorasportatori e il blocco dei camionisti ci sono 6 giorni e 144 ore di stop dei trasporti su gomma: ecco i rischi - facebook.com facebook Ieri su @UnioneSarda . #Camionisti pronti al blocco. L'annuncio di #Unatras e #Confartigianato #Trasporti #Sardegna @confartigianato x.com