Carcere di Marassi | stop alla Via Crucis dopo 24 anni protesta della Uil

Dopo 24 anni, si interrompe la tradizione della Via Crucis nel carcere di Marassi. La decisione è stata comunicata dalla direzione dell’istituto, suscitando la reazione della Uil, che ha annunciato una protesta. La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere nel rispetto di una consuetudine durata quasi un quarto di secolo.

Negata l’autorizzazione al tradizionale passaggio organizzato dal Vicariato di Marassi-Staglieno. Il sindacato attacca: “Segnale gravissimo, l’istituto rischia l’isolamento” Si interrompe dopo quasi un quarto di secolo la tradizione della Via Crucis all’interno del carcere di Marassi. I vertici dell’istituto genovese hanno negato l’autorizzazione al passaggio della storica celebrazione religiosa, momento di preghiera e condivisione che da anni univa comunità cittadina, detenuti e personale penitenziario. La decisione ha provocato la dura reazione della Uil Fpl polizia penitenziaria. Il segretario regionale Fabio Pagani parla di un “segnale... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Carcere di Marassi: stop alla Via Crucis dopo 24 anni, protesta della Uil Articoli correlati Protesta al consolato ungherese per Maja T., che rischia 24 anni di carcereL'attivista è a processo (dopo essere stata estradata dalla Germania) e in carcere a Budapest per presunti pestaggi ai danni di neonazisti nei giorni... Leggi anche: Stop ai taxi per 24 ore: tassisti da Rimini e Riccione in piazza alla protesta di Roma Approfondimenti e contenuti su Carcere di Marassi stop alla Via Crucis... Temi più discussi: Carcere Marassi, agente sfregiato con una mattonella: cos'è successo; Amir suicida a 21 anni nel carcere di Marassi, la procura chiede di processare due agenti della penitenziaria; Marassi, agente ferito con un pezzo di mattonella: nuova aggressione in carcere. È allarme; Telecamere rotte, mancata vigilanza e il 21enne Amir s’è ucciso in cella. La pm: Agenti a giudizio. Uilfp , nel carcere di Marassi dopo 24 anni negata la via crucisUna tradizione lunga quasi un quarto di secolo si interrompe bruscamente tra le mura del carcere di Marassi a Genova. A denunciarlo, il sindacato Uilfp Penitenziaria.Dopo 24 anni, i vertici ... rainews.it Aggressione nel carcere di Marassi: agente ferito con una mattonellaCarcere Marassi, detenuto aggredisce un agente con una mattonella: ferito con cinque giorni di prognosi. Sindacati denunciano escalation di violenza. ligurianotizie.it Morte di Amir Dhuioui nel carcere di Genova Marassi, chiesto il rinvio a giudizio per due agenti. Udienza preliminare il 7 maggio. - facebook.com facebook Carcere di Marassi, detenuto aggredisce un agente con un pezzo di mattonella. Sappe: "Situazione sempre più critica" x.com