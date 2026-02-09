Apple sconvolge il mercato | nuovo MacBook low-cost con chip A18 Pro tra 650 e 740 euro sfida diretta ai PC Windows

Apple ha annunciato un nuovo modello di MacBook low-cost con il chip A18 Pro. Il dispositivo arriverà sul mercato tra i 650 e i 740 euro e rappresenta una sfida diretta ai PC Windows nella fascia media. La mossa di Cupertino punta ad ampliare la propria presenza, arrivando a interessare utenti che fino a ora preferivano alternative più economiche. La strategia sembra chiara: offrire un portatile più accessibile senza rinunciare alle prestazioni, cercando di conquistare quote di mercato sempre più ampie.

Rivoluzione Low-Cost da Cupertino: Apple punta a 650 Euro per il Nuovo MacBook. L’intenzione di Apple di ampliare la propria presenza nel mercato dei portatili, in particolare nella fascia media, si concretizza con un progetto ambizioso: un nuovo MacBook dal prezzo previsto tra i 650 e i 740 euro. La notizia, emersa dalle aziende che compongono la catena di fornitura di Apple, rappresenta una svolta strategica per l’azienda di Cupertino, tradizionalmente posizionata nel segmento premium del mercato. Questo nuovo modello mira a competere direttamente con i portatili Windows, offrendo un’alternativa più accessibile agli utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Apple MacBook

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Apple MacBook

Argomenti discussi: Il calo di prezzo del Galaxy S25 FE sconvolge il mercato con funzionalità avanzate e un elevato rapporto costi-benefici; IPhone 17 riceverà uno schermo da 120 Hz e una fotocamera avanzata per giustificare il nuovo posizionamento dei prezzi di Apple; Il nuovo aggiornamento iOS 26.2.1 è essenziale per AirTag 2 di Apple con una portata maggiore e un suono più potente; Prezzo Galaxy S26, nuova fuga di notizie sconvolge il mercato: aumenti fino a 240 euro.

Mercato smartphone 2025: Apple supera (di misura) SamsungUn risultato record che ha permesso all’azienda di Cupertino di superare, seppur di misura, Samsung, ferma a 239,1 milioni di unità spedite. Applicando gli arrotondamenti, anche Samsung si attesta ... cellulare-magazine.it

Il mercato dei pieghevoli si modifica dopo l’uscita di quello AppleSamsung, Honor e Oppo stanno già modificando le proprie strategie sui pieghevoli. Il motivo è l’arrivo imminente dell’iPhone pieghevole nel 2026. L’ingr ... tecnoandroid.it

gruppo prova orale scambio ppt ad hoc per A18 ed A19 aperto a tutti prova orale tutti dentro [[https://chat.whatsapp.com/KsqBMAYIeqWKQ1Mew4oUhO](https://chat.whatsapp.com/KsqBMAYIeqWKQ1Mew4oUhOfbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEwe facebook