Apple lancia MacBook entry-level | colori vivaci e chip A18 Pro

Apple introduce un nuovo MacBook entry-level, motivata dalla crescente domanda di dispositivi più accessibili. Il modello si distingue per i colori vivaci e il chip A18 Pro, pensato per offrire prestazioni migliori senza aumentare il prezzo. La scelta di Apple di puntare su un design più colorato mira ad attrarre un pubblico giovane e attento alle tendenze. La presentazione ufficiale è attesa nei prossimi giorni, mentre i rivenditori preparano le prime consegne.

Il nuovo MacBook entry-level di Apple: colore, accessibilità e una scommessa strategica. Apple sta per svelare a inizio marzo un nuovo MacBook entry-level che promette di rivoluzionare il mercato dei notebook economici. Il dispositivo, probabilmente chiamato semplicemente MacBook, si distingue per un design colorato che richiama l’iMac e specifiche tecniche accessibili, con l’obiettivo di conquistare studenti e utenti aziendali. Equipaggiato con un chip A18 Pro e un display da 12,9 pollici, il nuovo modello offrirà prestazioni elevate e un’ottima autonomia a un prezzo competitivo. Il ritorno dei colori vivaci, un tratto distintivo dei prodotti Apple di fine anni ’90, rappresenta una scelta strategica per attrarre un pubblico più giovane e creativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Apple sconvolge il mercato: nuovo MacBook low-cost con chip A18 Pro tra 650 e 740 euro, sfida diretta ai PC Windows.Apple ha annunciato un nuovo modello di MacBook low-cost con il chip A18 Pro.

MacBook Pro M5: Apple punta al rinnovamento a marzo 2026, nuovi chip e Mac Studio in arrivo.Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max nella prima settimana di marzo 2026.

Argomenti discussi: 5 prodotti Apple che potrebbero essere svelati il ??4 marzo; Apple testa sei colori per il nuovo MacBook economico dotato di chip serie A il prossimo marzo; MacBook Pro M5 mantiene il suo valore interessante per i consumatori anche con l’imminente riprogettazione dei modelli premium; Apple prepara il lancio dell’iPhone 17e con chip A19 e MacBook a colori a basso costo.

