Durante la notte di sabato, i carabinieri di Savignano sul Panaro hanno effettuato un controllo in un locale notturno. Nell’ambito dell’operazione, è stato disposto la chiusura del locale e una sanzione pecuniaria superiore ai 13.000 euro. La sanzione è stata comminata per problemi legati alla sicurezza dei lavoratori e dei clienti presenti all’interno. Il locale non rispettava alcune norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Un controllo notturno condotto dai carabinieri di Savignano sul Panaro nella notte di sabato scorso ha portato alla sanzione di un locale notturno per una cifra superiore ai 13mila euro, a causa di gravi mancanze relative alla sicurezza dei lavoratori e dei frequentatori. Durante l’ispezione, che ha coinvolto circa 40 persone tra dipendenti e clienti, gli agenti hanno riscontrato che le uscite di emergenza erano ostruite da vari materiali, rendendo difficile l’evacuazione, e che la cassetta di primo soccorso non era presente nel locale. Sicurezza compromessa e sanzioni pesanti per il gestore. L’operazione è stata possibile grazie al supporto degli specialisti del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena, che hanno affiancato i militari durante le verifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz notturno nel distretto: locale chiuso e multa da 13mila euro

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