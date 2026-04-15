A Porto Santo Stefano, le operazioni di controllo ambientale della Guardia Costiera hanno identificato irregolarità gestionali nel settore produttivo locale. In seguito ai controlli, sono state comminate multe per un totale di 80.000 euro. L’intervento si inserisce in un’azione di monitoraggio volta a verificare il rispetto delle norme riguardanti la gestione dei rifiuti nella zona.

Le attività di monitoraggio ambientale condotte dalla Guardia Costiera a Porto Santo Stefano hanno portato all’individuazione di gravi irregolarità gestionali, che colpiscono direttamente il settore produttivo locale. Durante i controlli mirati alla tutela dell’ecosistema nella provincia di Grosseto, le autorità hanno accertato lo scarico illegale di residui industriali da parte di un caseificio, il quale utilizzava condotte disperdenti per immettere i reflui nel terreno senza possedere le autorizzazioni ambientali necessarie. L’infrazione ha comportato una sanzione amministrativa potenzialmente fino a 60.000 euro. Parallelamente, l’ispezione ha coinvolto due società del territorio, scoperte non conformi alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti, con multe complessive che raggiungono i 19.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto, blitz contro i rifiuti: 80.000€ di multe alla Guardia Costiera

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