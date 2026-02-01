Il territorio è compatto | no alle pale eoliche sul Crociglia

Nel piccolo territorio di Ferriere, i residenti e gli escursionisti si sono riuniti ieri nel salone parrocchiale e nel piazzale davanti, per dire no alle pale eoliche sul Crociglia. La protesta è forte, e molte persone sono arrivate per difendere il paesaggio e l’ambiente che amano. Durante l’incontro, si sono condivise preoccupazioni e si sono organizzate iniziative per opporsi alla realizzazione di questi impianti. La discussione è stata viva, con molti che vogliono mantenere intatto il carattere del loro territorio.

Folla a Ferriere per preparare il fronte del "no" e inviare le osservazioni. Il sindaco: «Tutta questa ansia di incontrarci il privato la doveva avere prima di presentare il progetto». La senatrice Murelli: «Ministero dell'ambiente già allertato» Il salone parrocchiale e il piazzale circostante erano colmi di ferrieresi, villeggianti, escursionisti, appassionati di montagna e legati all'Appennino; amministratori locali, semplici cittadini. E ancora: associazioni, consorzi, comunelli. Sono venuti dalla città, da Torino, dal Reggiano, dal Bresciano, dal Lodigiano. Altre 250 persone erano collegate in streaming.

