Le pale eoliche? Un beneficio collettivo

La querelle sulle pale eoliche si fa più accesa nel crinale appenninico tra Toscana e Romagna. Mentre molti si oppongono ai nuovi impianti, c’è chi invece li sostiene, vedendoli come un beneficio per tutta la comunità. La discussione si infiamma tra i contrari, che temono danni all’ambiente e al paesaggio, e i favorevoli, che puntano alle energie rinnovabili e alle opportunità di sviluppo. La questione resta aperta e ancora tutta da decidere.

Fra tante voci contrarie alla realizzazione di impianti eolici sul crinale appenninico tosco-romagnolo se ne distingue una che è favorevole. È quella di Legambiente, la cui articolazione regionale ha tirato le orecchie all’assessore Irene Priolo della Regione Emilia-Romagna che si è opposta (insieme alle Marche e al Ministero della Cultura) alla realizzazione dell’impianto eolico ‘Badia del Vento’ per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile autorizzato dalla Regione Toscana nel comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. "In Emilia-Romagna sì alla transizione verde, ma dietro la collina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le pale eoliche? Un beneficio collettivo" Approfondimenti su Appennino Tosco Romagnolo WinDesign, l’innovazione che ridisegna le pale eoliche (e la transizione energetica) Pale eoliche, l’urlo della Maremma: "A rischio per il vuoto normativo" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Investi negli impianti collettivi di ènostra e accedi alla tariffa Prosumer Ultime notizie su Appennino Tosco Romagnolo Argomenti discussi: Rinnovabili e uccelli: l’eolico è sicuro e il fotovoltaico è un potenziale habitat; Le pale eoliche? Un beneficio collettivo; Ecco il drone che vola tra le pale eoliche accese e taglia i costi; Transizione energetica ma non a scapito dell’Appennino, Europa Verde contro l'eolico a Ferriere. La turbina eolica verticale tutta italiana che adatta le pale al vento in tempo reale con l’IATurbina eolica verticale intelligente GEVI Wind: pale autoadattive con IA, più efficienza, meno rumore e integrazione negli spazi urbani ... greenme.it Le pale eoliche? Un beneficio collettivoIl presidente regionale di Legambiente spinge per la realizzazione del progetto ’Badia del Vento’: Scelta non più rinviabile ... ilrestodelcarlino.it No alla Pale eoliche sui monti di Ferriere, AUDIO intervista alla Sindaca Carlotta Oppizzi Leggi notizia: https://www.piacenza24.eu/pale-eoliche-sui-monti-di-ferriere-2/ #Ferriere - facebook.com facebook Tra le critiche predilette, fra gli oppositori alle pale eoliche (Trump in primis), c'è che ucciderebbero "milioni" di volatili. Ma mica è vero. Per non dire di quanti ne hanno massacrati gli incidenti petroliferi, l'inquinamento e i pesticidi. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.