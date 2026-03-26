A Palazzo Marino si è registrato un momento di tensione durante una seduta consiliare, subito dopo un minuto di silenzio in memoria di Umberto Bossi, noto fondatore di un partito politico. La discussione è degenerata in una rissa, con urla e interruzioni, portando alla sospensione temporanea dell’assemblea. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media locali.

Albiani (Pd) ha accusato Bossi di "razzismo". Le urla dei leghisti: "Vergogna". il ricordo del fondatore della Lega spacca il consiglio comunale di Milano a pochi giorni dalla sua scomparsa Bagarre in aula, a Palazzo Marino, dopo il minuto di silenzio dedicato al fondatore della Lega Umberto Bossi, morto lo scorso 19 marzo. Dopo il ricordo della vice presidente dell'aula Roberta Osculati e l'intervento del capogruppo leghista Alessandro Verri, ha preso la parola Michele Albiani (Pd), che non aveva partecipato al minuto di silenzio e ha attaccato duramente la commemorazione. “Chiedo scusa ai cittadini milanesi, abbiamo appena fatto un minuto di silenzio per una persona che ha sdoganato l'odio per chi non è del nord. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Caos a Palazzo Marino per il ricordo di Bossi: "Sdoganò l'odio". Urla e seduta sospesa

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