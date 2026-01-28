La Liga lancia la taglia anti-pezzotto | 50 euro a chi denuncia bar e ristoranti pirati

La Liga ha deciso di mettere un premio di 50 euro a chi denuncia bar e ristoranti che trasmettono partite illegalmente. La novità riguarda chi segnala situazioni di pirateria, sperando di ridurre il fenomeno. La strategia è semplice: più si denuncia, più si può guadagnare. La decisione ha sorpreso molti, anche perché nessuno aveva ancora pensato a un incentivo economico di questo tipo. Ora si aspettano i primi risultati di questa iniziativa.

Questa De Siervo non l'aveva ancora pensata: per combattere il pezzotto, la Liga s'è inventata l'incentivo economico per la delazione. Insomma: pagheranno chi farà la spia. Una taglia. Poiché in Spagna la pirateria del pallone funziona non solo per i privati manche per i locali, il piano ora – scrive Marca – è di premiare chi segnala i bar che praticano questa pratica illegale. "Con questo strumento, l'organizzazione mira a far sì che i cittadini collaborino per individuare hotel, ristoranti o bar che trasmettono partite senza licenza. L'obiettivo finale è quello di sradicare le frodi sportive e proteggere le attività del settore che rispettano le normative vigenti.

