Nelle ultime ore la polizia ha portato a termine un grande blitz contro la pirateria digitale. Gli agenti hanno smantellato una rete illegale che gestiva piattaforme di streaming pirata, bloccando circa 100mila utenti. Sono state arrestate 31 persone ritenute responsabili dell’organizzazione criminale. L’operazione, chiamata

Si è conclusa nelle scorse ore con successo la maxi operazione internazionale ribattezzata "Switch Off" che aveva come obiettivo quello di infliggere un duro colpo alla pirateria audiovisiva: il blitz anti pezzotto ha permesso agli inquirenti di oscurare delle piattaforme illegali, di bloccare circa 100mila utenti fruitori e di incastrare 31 persone connesse all'organizzazione criminale che gestiva il tutto. Il blitz. Le indagini sono state organizzate e portate avanti dalla procura della Repubblica di Catania con la preziosa collaborazione di Eurojust, che ha coordinato l'intervento delle forze dell'ordine operative nei Paesi coinvolti, e quella di Europol e Interpol. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Blitz anti pezzotto, 100mila utenti nel mirino. La rete smantellata e la taglia per incastrare i colpevoli

Approfondimenti su Switch Off

La polizia ha smantellato una vasta rete di streaming illegale.

La Liga ha deciso di mettere un premio di 50 euro a chi denuncia bar e ristoranti che trasmettono partite illegalmente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Switch Off

Argomenti discussi: Blitz anti-pezzotto: oscurati 100mila siti illegali. Base a Castellammare; Pirateria tv, smantellata rete mondiale di streaming: centomila utenti al buio, due indagati a Catania.

Blitz anti pezzotto, 100mila utenti nel mirino. La rete smantellata e la taglia per incastrare i colpevoliL'operazione Switch Off ha portato le autorità ad acquisire indizi di colpevolezza nei confronti di 31 componenti di un gruppo dedito alla pirateria ... msn.com

Pezzotto, maxiblitz in tutta Europa: piattaforme oscurate, 100mila utenti bloccati in Italia. Cosa rischiano penalmenteVasta operazione della polizia contro il cybercrime, e in particolare la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, in Italia e in Europa. Perquisizioni e ... leggo.it

Blitz anti-droga - facebook.com facebook