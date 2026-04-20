Nel quartiere Quarticciolo di Roma, i Carabinieri hanno portato a termine un'operazione che ha portato all’arresto di dodici persone. Durante il blitz, sono stati utilizzati droni e sono stati ispezionati tombini, con il sequestro di più di 200 dosi di droga. L’azione ha coinvolto diverse unità sul territorio, mirata a contrastare il traffico illecito nella zona.

Dodici individui sono finiti sotto la giurisdizione della giustizia dopo una massiccia operazione di controllo condotta dai Carabinieri nel quartiere Quarticciolo di Roma, dove sono state sequestrate oltre 200 dosi di stupefacenti. L’intervento, che ha coinvolto la Compagnia Roma Casilina e il personale specializzato della Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo di Roma, si è concentrato sulla disarticolazione di sistemi di spaccio itinerante e sulla rimozione di depositi di droga nascosti tra le infrastrutture urbane. L’azione coordinata, che ha i reparti impegnati dalle prime luci dell’alba fino a tarda sera, è stata strutturata seguendo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e le strategie discusse nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz al Quarticciolo: droni e raid nei tombini, 12 arresti per droga

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