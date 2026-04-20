A Roma, i Carabinieri hanno effettuato un'operazione in un'abitazione di un pensionato e del suo figlio, sequestrando più di 459 chilogrammi di hashish. Durante il blitz sono stati arrestati tre uomini, che ora sono a disposizione delle autorità. Il patrimonio legato allo spaccio, stimato in circa 2,5 milioni di euro, è stato sottoposto a sequestro. L’indagine riguarda il traffico di droga nella zona.

È di tre uomini arrestati e oltre 459 kg di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Roma, dove un deposito di sostanze stupefacenti è stato scoperto in via Cabiate. L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica, dipartimento criminalità diffusa e grave, e ha portato alla luce un ingente traffico di droga nella capitale. Operazione partita da un controllo sospetto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio l’altra sera in via Cabiate, quando un maresciallo dei Carabinieri, effettivo alla Stazione Carabinieri di Roma Piazza Farnese e libero dal servizio, ha notato un uomo fermo a bordo del proprio scooter.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Blitz a Roma in casa di un pensionato e del figlio, trovata droga per 2 milioni e mezzo di euro: 3 arresti

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