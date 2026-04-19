A Roma, nella zona di Prima Porta, i Carabinieri hanno trovato un deposito di droga del valore di circa 2,5 milioni di euro. Durante l’intervento sono stati arrestati un uomo, suo figlio e un imprenditore. La droga e il materiale sequestrato sono stati messi sotto sequestro. L’operazione ha portato all’arresto di tre persone coinvolte nel traffico di droga.

ROMA – Tre arresti e droga sequestrata per 2 milioni e mezzo di Euro è il bilancio di un’operazione antidroga portata a termine dai Carabinieri nella zona di Prima Porta. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire circa 20 kg di hashish, suddivisi in panetti, tenuti all’interno di due borse frigo. La sostanza, come accertato nell’immediatezza, gli era stata ceduta poco prima da un soggetto uscito da un’abitazione della stessa via. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 459,4 kg di hashish, suddivisi in panetti e 5 kg di marijuana oltre a 4 telefoni cellulari e materiale per la pesatura e il confezionamento.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Prima Porta. I Carabinieri scoprono un deposito di droga del valore di 2 milioni e mezzo di euro. Arrestati padre, figlio e un imprenditore

Roma. Prima Porta. I Carabinieri scoprono deposito di oltre 500Kg di droga. Arrestate tre persone

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