A Patrica, durante un'operazione della Polizia, sono stati arrestati una madre e i suoi figli. In casa sono stati trovati ingenti quantità di hashish, valutate circa 3,5 milioni di euro. L’intervento ha portato al sequestro della droga e all’arresto dei tre individui coinvolti, che ora si trovano nelle mani delle autorità. La vicenda si inserisce in un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

È di tre arresti e oltre 637 chili di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel comune di Patrica. Una madre e i suoi due figli sono stati fermati e trovati in possesso di una quantità ingente di sostanze stupefacenti, destinate allo spaccio sul territorio. L’operazione è stata resa possibile grazie a un’indagine avviata dalla Squadra Mobile di Roma e supportata dagli agenti della Squadra Mobile di Frosinone. Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio da alcune informazioni raccolte durante precedenti indagini condotte nel territorio di Frosinone.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figli arrestati a Patrica, avevano in casa droga per 3,5 milioni di euro: i dettagli del blitz

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