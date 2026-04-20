Blitz a Monte San Biagio | 23 stranieri in un palazzo sovraffollato

Un'operazione condotta a Monte San Biagio ha portato all'intervento in un edificio residenziale, dove sono stati identificati 23 cittadini stranieri. L'intervento ha coinvolto più unità abitative, in un'azione mirata contro l'immigrazione irregolare. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell'operazione o sulle singole persone coinvolte.

Un’operazione mirata contro l’immigrazione irregolare ha colpito un complesso residenziale a Monte San Biagio, coinvolgendo diverse unità abitative e portando all’identificazione di 23 cittadini stranieri. Il controllo, coordinato dal commissariato di polizia con il supporto operativo della polizia locale, si è concentrato sulle segnalazioni riguardanti anomalie nella gestione delle ospitalità e un eccessivo affollamento degli immobili nell’area tra Fondi e Monte San Biagio. Sovraffollamento e violazioni amministrative nel comprensorio. Le verifiche condotte all’interno dello stabile hanno rivelato una distribuzione di 23 persone di nazionalità prevalentemente indiana, suddivise in vari appartamenti del medesimo edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Monte San Biagio: 23 stranieri in un palazzo sovraffollato Notizie correlate Blitz della polizia in un'immobile che ospitava 23 cittadini stranieriUn servizio di contrasto all'immigrazione clandestina ha riguardato i territori di Fondi e Monte San Biagio, impegnando gli agenti del commissariato... Monte San Biagio: cemento abusivo su terreno già sequestratoI carabinieri del nucleo forestale di Fondi hanno rilevato un’importante violazione della legalità a Monte San Biagio, dove un’area precedentemente... Una raccolta di contenuti Si parla di: Monte San Biagio, blitz della polizia in un'immobile che ospitava 23 cittadini stranieri; Fondi, blitz delle autorità in un immobile con 23 stranieri: tre denunciati.