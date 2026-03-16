Cena con delitto – Knives Out | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 2

Questa sera, 16 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Cena con delitto – Knives Out, film giallo del 2019 scritto e diretto da Rian Johnson. Descritto come un moderno giallo deduttivo, il film è composto da un cast corale che comprende, tra gli altri, Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Massachusetts. Il famoso scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella propria camera. Una settimana dopo, i parenti sono convocati per essere interrogati: tutto lascia pensare che si sia trattato di un suicidio, come pensano il detective Elliot e... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Velocissima Anticipazione per la Prima Serata di Domani. Perfetti sconosciuti • 21:00 [34] Pulp Fiction • 21:10 [20] Paura d'amare (Frankie & Johnny) • 21:23 [30] Cena con delitto: Knives Out • 21:30 [2] - facebook.com facebook