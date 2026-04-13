Scuola di go-kart per gli studenti del Da Vinci di Viterbo | FOTO

Una scuola di go-kart è stata allestita per gli studenti dell’istituto tecnico del capoluogo, nell’ambito del progetto “Scuola e artigianato” promosso dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia. Il programma è stato finanziato dalle Camere di commercio di Rieti-Viterbo e Roma. Durante le lezioni, gli studenti hanno partecipato a sessioni pratiche di guida, accompagnate da istruttori qualificati. L’evento si è svolto nella struttura dedicata alla formazione tecnica e artigianale.

A lezione di go-kart, nell’ambito di “Scuola e artigianato”, il progetto della Cna di Viterbo e Civitavecchia finanziato dalle Camere di commercio di Rieti-Viterbo e Roma. Dopo le lezioni in laboratorio sulle caratteristiche e il funzionamento del motore, dopo quella sull’hackeraggio dei veicoli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it La canzone contro bullismo e cyberbullismo degli studenti del Da Vinci di Viterbo“L’ombra non è la luce”, è il titolo del brano con cui gli studenti dell’Itt Leonardo da Vinci di Viterbo hanno vinto il concorso “Rispettiamoci”. Consegnati gli attestati agli studenti che hanno partecipato al concorso "Gli eroi del dono nascono a scuola" [FOTO]La premiazione alla pinacoteca di Palazzo d’Avalos, a Vasto, nel corso del convegno dal titolo “Dalla prevenzione al dono: due scelte che salvano la...