Pericolosa pianta un pino in forte pendenza in via del Santuario la segnalazione di un cittadino FOTO

Un residente ha segnalato un pino in via del Santuario, che si trova in una posizione molto pericolosa. La pianta è in forte pendenza, con il tronco che rischia di cadere da un momento all’altro. La radice appare compromessa a causa di lavori e scavi fatti sotto la strada, rendendo la pianta instabile e potenzialmente un rischio per passanti e automobili. La situazione è stata evidenziata con una foto dal cittadino, che chiede interventi immediati per mettere in sicurezza la zona.

«Segnalo pianta in evidente pericolosità per l'incolumità pubblica in via del Santuario numero 244 dato lo stato in cui giace in totale pendenza del suo fusto e l'inefficienza del suo apparato radicale compromesso da innumerevoli lavori e scavi in profondità del manto stradale, poiché ha sollevato la totalità del marciapiede adiacente la stessa, rendendo impraticabile un normale passaggio a piedi e vietare in ogni suo possibile transito a persone in carrozzina o passeggini».È quanto scrive un nostro lettore che vive nella zona di Pescara Colli.

