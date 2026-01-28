L' azienda vitivinicola di Mezzomerico premiata con il Wedding Award 2026

L’azienda vitivinicola Enrico Crola di Mezzomerico ha conquistato il premio Wedding Award 2026. La tredicesima edizione del riconoscimento premia le eccellenze nel settore del matrimonio, e questa volta tocca anche a questa realtà locale. La vittoria conferma la buona reputazione dell’azienda, che produce vini apprezzati e apprezzati nel territorio. Ora si aspetta di vedere come questa vittoria potrà aiutare la crescita e la promozione della cantina.

La cantina di Enrico Crola ha vinto il premio di Matrimonio.com assegnato alle migliori aziende del settore wedding in Italia L'azienda vitivinicola Enrico Crola di Mezzomerico è tra i vincitori della tredicesima edizione dei Wedding Award di Matrimonio.com, il portale di riferimento del settore nuziale in Italia. La cantina e agriturismo novarese ha vinto il premio assegnato alle aziende più apprezzate dalle coppie del nostro Paese. Questi premi riconoscono l'eccellenza nel settore nuziale italiano e vengono assegnati unicamente sulla base di recensioni autentiche di coppie sposate di recente.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Mezzomerico Vittoria

Il ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia ha ottenuto il Wedding Award 2026 di matrimonio.

Villa Sonnino, riconosciuta come una delle migliori strutture per matrimoni in Italia, si conferma anche nel 2026 con il premio Wedding Awards.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mezzomerico Vittoria

Argomenti discussi: Cantina Col Dovigo, storia di famiglia e grandi vini; I vini di Abbazia di Novacella? Devono essere freschi, fruttati e minerali; Vino ai Castelli Romani: le cantine da conoscere secondo un talentuoso chef della zona; L’Antica Quercia, il tempo come identità del vino e misura del territorio.

GIODO ENTRA NEL CATALOGO VISCONTI43News - Visconti43 annuncia l’ingresso a listino di Giodo, azienda vitivinicola fondata da Carlo Ferrini, oggi guidata insieme alla ?glia Bianca Ferrini e al diret - Redazione James ... jamesmagazine.it

L’azienda vitivinicola Torrevento riacquista da Prosit Group il 51% di Cantine TorreventoL’azienda vitivinicola Torrevento ha riacquistato da Prosit Group la quota di partecipazione del 51% detenuta in Cantine Torrevento. Con l’uscita di Prosit Group, Torrevento torna pertanto a detenere ... repubblica.it

L’amore non segue le mode. L’eleganza neppure. Il Wedding Award 2026 di Matrimonio.com non è solo un premio. È la conferma di una visione: creare abiti che non gridano, ma restano impressi. Spose sensuali,romantiche ,sposi impeccabili, dettagli che - facebook.com facebook

Villa Sonnino Vince il Wedding Award 2026 di Matrimonio.com Primi assoluti in Provincia di Pisa come Rating e numero di Recensioni #villasonnino #sanminiato #tuscany #wedding #matrimoni #matrimonio x.com