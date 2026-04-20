Un bambino è morto in una piscina a Castelforte, mentre il padre racconta di averlo visto intrappolato nel tubo di mandata dell’acqua e di aver fatto di tutto per cercare di tirarlo fuori, senza successo. La tragedia si è verificata in pochi attimi, cambiando per sempre la vita della famiglia. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Castelforte, la tragedia in piscina: il racconto choc del padre. Bastano pochi secondi, un attimo che separa la normalità da una tragedia irreversibile. È in quei momenti che si consuma la morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di 7 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina termale durante una festa di compleanno. A parlare ora è il padre, con una ricostruzione drammatica che aggiunge nuovi elementi a una vicenda già sconvolgente. “Mi chiedeva di entrare in vasca – racconta – ho preso il telefono per posarlo sul lettino. Un attimo, mi giro. e non lo vedo più”. “Era dentro il tubo”: il tentativo disperato di salvarlo. La scena che segue è agghiacciante.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimbo morto in piscina a Castelforte, il padre: ‘L’ho visto nel tubo, non riuscivamo a tirarlo fuori’

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