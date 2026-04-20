Bimbo di 2 anni cade dal secondo piano a Cuorgnè è grave | impatto attutito dai fili di uno stendibiancheria

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile, un bambino di appena 2 anni è caduto dal secondo piano di un edificio a Cuorgnè, in provincia di Torino. L’impatto è stato parzialmente assorbito dai fili di uno stendibiancheria, riducendo la gravità delle ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale per ulteriori cure. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Un bimbo di 2 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo a Cuorgnè (Torino) nel pomeriggio di domenica 19 aprile. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita, la prognosi è riservata. La caduta è stata attutita dai fili di uno stendibiancheria, indagano i Carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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