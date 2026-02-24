Cede la ringhiera della scuola bimbo di 9 anni cade dal quarto piano | è grave

Un bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal quarto piano di una scuola a Pietra Ligure. La causa è il cedimento di una ringhiera all’interno dell’edificio, che ha lasciato il piccolo senza protezione. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, portando il bambino in ospedale con ferite serie. La scuola è stata temporaneamente chiusa per verificare la stabilità delle strutture. Le autorità hanno avviato un'indagine sulla sicurezza dell’edificio.

© Agi.it - Cede la ringhiera della scuola, bimbo di 9 anni cade dal quarto piano: è grave

AGI - Un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino all'interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il bimbo è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona e successivamente trasferito al pediatrico Gaslini di Genova. E' in condizioni gravi, con politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto appreso, il piccolo era appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato sul cavedio, a circa 4 metri d'altezza, quando la struttura ha ceduto. Immediato l'allarme da parte di insegnanti e personale scolastico: sul posto oltre all'ambulanza e all'automedica inviate dal 118 anche i vigili del fuoco.