Come stavano i bimbi Famiglia nel bosco l’annuncio della Garante per l’Infanzia coinvolge le assistenti sociali

Una famiglia residente in un'area boschiva è al centro di un caso seguito dall'Autorità per l'Infanzia, che ha coinvolto le assistenti sociali. La vicenda riguarda la condizione dei bambini e ha suscitato numerosi commenti pubblici. L'attenzione mediatica rimane alta mentre le autorità continuano a monitorare la situazione senza fornire dettagli sulle motivazioni delle loro azioni.

La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco continua a tenere alta l’attenzione mediatica, suscitando un dibattito che in questi giorni ha raggiunto toni particolarmente accesi. Al centro della cronaca c’è la situazione di Nathan Trevallion, sua moglie Catherine Birmingham e i tre figli, che vivevano in un casolare immerso nella natura in Abruzzo, oggi divisi a seguito di un’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. A intervenire con parole forti è Marina Terragni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che in un’intervista a Libero punta il dito contro la gestione dei servizi sociali coinvolti nel caso. “Ho trovato i bambini che mangiavano e questo, almeno per oggi, sospende la notizia circolata nelle ultime ore circa lo sciopero della fame di uno di loro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

