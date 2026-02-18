Famiglia nel bosco lettera della madre contro assistenti sociali e struttura | Bugie bimbi traumatizzati
Catherine Birmingham ha scritto una lettera in cui accusa gli assistenti sociali di aver diffuso bugie e di aver traumatizzato i suoi figli. La donna sostiene che le verifiche siano state ingiuste e che i bambini siano stati spaventati senza motivo durante le visite. La famiglia vive isolata nel bosco, lontano da contatti con la comunità, e Birmingham denuncia che le istituzioni hanno messo a rischio la serenità dei suoi figli.
Catherine Birmingham, la madre di quella che è ormai conosciuta ai più come la famiglia nel bosco di Palmoli, ha scritto una lettera in cui si è sfogata contro gli assistenti sociali e la struttura di Vasto che ospita lei e i tre figli. “Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l’ansia costante crescere nei miei figli, ogni giorno per quasi tre mesi”, si legge nella missiva, in cui la donna ha anche sottolineato le “bugie” che sarebbero state dette sul suo conto. La lettera della madre della famiglia nel bosco Le accuse della madre della famiglia nel bosco L'appello di Catherine Birmingham La lettera della madre della famiglia nel bosco Catherine Birmingham ha scritto una lunga lettera indirizzata a Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese, tutrice e curatrice nominate dal tribunale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
