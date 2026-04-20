Bimba di 11 mesi ingerisce ketamina nel box | come sta la piccola ricoverata al Gemelli

Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata all'ospedale Gemelli dopo aver ingerito accidentalmente una dose di ketamina, che aveva scambiato per una caramella mentre giocava in un box. Le sue condizioni stanno migliorando lentamente, secondo quanto riferito dai medici. L’incidente è avvenuto sabato 18 aprile, e la piccola si trova sotto stretta osservazione nel nosocomio. Le autorità stanno accertando le circostanze dell’accaduto.

Lentamente migliorano le condizioni della bambina di 11 mesi che è stata ricoverata al policlinico Agostino Gemelli dopo aver ingerito una dose di ketamina che la piccola, sabato 18 aprile, aveva scambiato per una caramella mentre stava giocando all'interno di un box. Secondo quanto appreso da.🔗 Leggi su Romatoday.it

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