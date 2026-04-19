Bimba di 11 mesi ingerisce ketamina a Guidonia | è ricoverata al Gemelli denunciata la mamma

Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata al reparto di terapia intensiva di un ospedale romano dopo aver ingerito ketamina. Le sue condizioni sono considerate stabili e i parametri vitali sono nella norma. La madre della bambina è stata denunciata per il episodio. Le autorità stanno portando avanti le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una bimba di 11 mesi ha ingerito ketamina ed è finita in terapia intensiva al Gemelli. È stabile e i suoi valori sono nella norma. Denunciati la madre e due amici, indagini sulla dinamica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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