Billy Costacurta torna a parlare del figlio Achille | Non riuscivo a vederlo in ospedale

Da dilei.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Billy Costacurta ha recentemente parlato ancora del rapporto con suo figlio Achille, raccontando di aver avuto difficoltà a vederlo in ospedale. Achille ha avuto un’adolescenza complicata, caratterizzata dall’uso di droghe, da un tentativo di suicidio e dalla diagnosi di ADHD. Costacurta ha condiviso queste esperienze in passato, offrendo un quadro della situazione familiare e delle sfide affrontate.

Non è la prima volta che Billy Costacurta si lascia andare a confessioni sul figlio Achille: il ragazzo, non è certo un mistero, ha vissuto un’adolescenza difficile, segnata dalle droghe, dal tentato suicidio, dalla diagnosi di ADHD. L’ex campione ha raccontato in una lunga intervista l’inizio dei problemi del figlio fino al ricovero in ospedale per un TSO obbligatorio: un punto di vista straziante, che dice molto sul dolore di una famiglia che, nonostante tutto, è riuscita a rimanere unita di fronte alle difficoltà. Billy Costacurta, l’inizio dei problemi del figlio Achille. Ospite del podcast  One more time  di Luca Casadei, Billy Costacurta si è raccontato in una lunga intervista.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Billy Costacurta torna a parlare del figlio Achille: “Non riuscivo a vederlo in ospedale”

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