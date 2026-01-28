Achille Costacurta ha deciso di lasciare il ritiro spirituale in India. Dopo aver annunciato ai fan di volersi dedicare dieci giorni di silenzio e meditazione, il 21enne ha cambiato subito idea. Solo sei giorni dopo, ha scritto sui social che non riusciva più a mantenere la concentrazione e ha deciso di tornare indietro.

Per il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, il viaggio in India rappresentava una pausa, un modo per staccarsi dal flusso digitale e ritagliarsi uno spazio di introspezione. «Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta», aveva detto prima di sospendere l’attività su Instagram, elencando anche le rigide regole del centro: niente telefono, nessuna possibilità di parlare, leggere o scrivere, niente fumo e alimentazione esclusivamente vegetariana. Seguire quel programma, però, si è rivelato più impegnativo del previsto. Il ritiro avrebbe dovuto durare dieci giorni, con oltre dodici ore di meditazione quotidiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Achille Costacurta abbandona il ritiro spirituale in India: «Non riuscivo più a mantenere la concentrazione»

