Erano 12,5 ore di meditazione al giorno non ho resistito Non riuscivo più a tenere la concentrazione | Achille Costacurta ha abbandonato il ritiro spirituale in India

Achille Costacurta ha interrotto un ritiro spirituale in India dopo dieci giorni, durante i quali meditava circa 12,5 ore al giorno. Un’esperienza impegnativa, che ha portato alla decisione di lasciare l’attività per stanchezza e difficoltà di concentrazione.

“Ragazzi, 10 giorni non ho resistito. Erano 12,5 ore di meditazione al giorno”. Così Achille Costacurta ha mollato il colpo e ha abbandonato il ritiro spirituale in India. Il figlio 21enne di Alessandro Costacurta e Martina Colombari lo ha condiviso sui social con i suoi follower. “Dopo 70 ore ho preferito andare via. – ha continuato – Non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo sono comunque molto soddisfatto”. Si conclude così l’esperienza “mistica” del figlio d’arte che appena una settimana fa aveva proprio annunciato la posa dai social. Nel ritiro a Calcutta in India le regole erano ferree, distacco totale dal mondo reale: “No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure”, aveva dichiarato Costacurta Junior. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

