Billy Costacurta su Martina Colombari | Faccio di tutto per tenermela stretta abbiamo superato momenti difficili

In un'intervista rilasciata al podcast One More Time, un ex calciatore ha parlato del suo rapporto con la moglie, raccontando di aver fatto di tutto per mantenerla al suo fianco. Ha spiegato di aver affrontato e superato periodi complicati, tra cui le difficoltà legate alla salute di suo figlio. La coppia è stata al centro delle sue parole, senza entrare in dettagli personali o giudizi di valore.

Billy Costacurta, intervistato nel podcast One More Time, parla dell'amore per sua moglie Martina Colombari, grazie alla quale è riuscito a superare momenti difficili come quelli legati a suo figlio Achille.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Costacurta: Per conoscere Martina chiamai Armani, mi feci invitare a casa sua dopo una sfilata. Mi allenavo tanto per non vedere mia madre piangere dopo la morte di mia sorella; Billy Costacurta torna a parlare del figlio Achille: Non riuscivo a vederlo in ospedale; Billy Costacurta, rivelazioni sul figlio Achille: Non ce la facevo a entrare in ospedale, Martina sì; Costacurta sul TSO di Achille: il racconto e il ruolo di Martina Colombari.

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Billy Costacurta ricorda cosa accadde quando lui e la moglie Martina Colombari decisero di chiamare l’ambulanza in occasione di una crisi particolarmente violenta del figlio Achille e ricorrere al TSO: Il racconto: https://fanpa.ge/sflkN facebook

Billy #Costacurta a Sky: “Sebastiano #Esposito sta crescendo bene a #Cagliari. Ha talento. Se inizia a segnare con continuità, può diventare un attaccante da Nazionale e chissà magari fare coppia col fratello Pio” x.com