bilancio approvato e maggiore sinergia con la capogruppo

L’assemblea dei soci della banca ha approvato il bilancio 2025 con 349 voti favorevoli, 31 astenuti e 2 contrari. Durante l’incontro, è stato approvato anche un maggiore livello di collaborazione con la capogruppo, rafforzando così le relazioni tra le due entità. La decisione rappresenta il risultato di una discussione che ha coinvolto i rappresentanti dei soci e i vertici dell’istituto.

Via libera al bilancio 2025 della BCC di Ancona e Falconara Marittima. L’Assemblea dei soci ha dato l’ok con 349 voti a favore, 31 astenuti e 2 contrari. "Nel corso dell’anno passato – dicono dalla banca –, la BCC ha continuato a svolgere il suo ruolo a beneficio degli oltre 4 mila e 600 soci e, più in generale, delle comunità servite nel territorio marchigiano. In particolare, nel 2025 BCC di Ancona e Falconara ha raggiunto la soglia dei finanziamenti complessivi pari a 278 milioni di euro, con 43 milioni di nuovi impieghi (+33%) per le famiglie e le Pmi, mentre la raccolta diretta è arrivata a 428 milioni e quella totale a 647 milioni". Lo scorso anno la BCC Ancona e Falconara ha aumentato la propria capacità di copertura dei crediti deteriorati, tramite un processo condiviso con la Capogruppo, da 53,65% nel 2024 a 69,89% nel 2025.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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