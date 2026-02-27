Bilancio approvato con la ' ghigliottina' Pettinari attacca | Metodo antidemocratico bavaglio alle opposizioni

Il bilancio comunale e il Documento unico di programmazione sono stati approvati oggi con una procedura chiamata 'ghigliottina', adottata dal centrodestra senza consultazioni. Pettinari ha criticato l’operato definendolo un metodo antidemocratico e un bavaglio alle opposizioni. La decisione è arrivata in un contesto in cui le modalità di approvazione hanno sollevato diverse polemiche tra le forze politiche coinvolte.

"È il peggio a cui potesse arrivare questa maggioranza di centrodestra con a capo il presidente del consiglio Santilli e il sindaco Masci" "Oggi è stato approvato il bilancio comunale e il Documento unico di programmazione (Dup) con una forzatura istituzionale senza precedenti da parte del centrodestra che ha applicato la cosiddetta 'ghigliottina'. L’emendamento tagliola della maggioranza ha fatto decadere con un colpo solo tutti gli emendamenti delle opposizioni strozzando così il dibattito in aula e mettendo il bavaglio alle minoranze. Questo metodo antidemocratico e volgare è il peggio a cui potesse arrivare questa maggioranza di centrodestra con a capo il presidente del consiglio Santilli e il sindaco Masci". 🔗 Leggi su Ilpescara.it

"Bilancio, libro dei sogni". Le opposizioni critiche su risorse e progetti del documento approvato"Il Bilancio di previsione 2026–2028 presentato dall'amministrazione Pardini non è uno strumento di governo del futuro della città, ma il racconto di...

