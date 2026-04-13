Solofra bilancio approvato sul filo | passa con un solo voto

A Solofra il bilancio di previsione è stato approvato con il voto di un solo consigliere favorevole. La decisione è arrivata alla fine di una seduta che si è protratta per circa due minuti. La delibera ha ricevuto il sì, ma sono stati registrati anche voti contrari e astenuti. La questione ha generato discussioni tra i presenti, evidenziando tensioni all’interno dell’assemblea comunale.

Il bilancio passa per un solo voto e salva l’amministrazione. Moretti evita il commissariamento ma la maggioranza resta divisa. A Solofra si apre una fase politica fragile e tutta da verificare Il bilancio di previsione del Comune di Solofra passa, ma lascia dietro di sé più ombre che certezze. Il via libera arriva sul filo, con nove voti favorevoli contro otto contrari, al termine di una seduta tesa e politicamente significativa. Il sindaco Nicola Moretti riesce a evitare un nuovo stop e soprattutto lo spettro del commissariamento, ricompattando solo in parte la sua maggioranza. Non tutti, però, tornano nei ranghi. Restano infatti fuori tre consiglieri – Gerardo De Stefano, Gabriele Pisano e Loredana Attianese – che confermano la loro linea critica già espressa nella bocciatura di venti giorni fa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Solofra, bilancio approvato sul filo: passa con un solo voto Solofra, un consiglio acceso e la sentenza: non passa la previsione di BilancioTempo di lettura: < 1 minutoEra la prova finale, quella piu’ attesa e il messaggio e’ arrivato bello forte. Leggi anche: L’accordo Ue-Mercosur corre sul filo del rasoio, oggi il voto sul rinvio alla Corte Ue Argomenti più discussi: Solofra, bilancio fuori tempo massimo: la minoranza chiama in causa il Prefetto; Crisi Amministrativa a Solofra, il Sindaco: tempo di responsabilità e di unità; Solofra, le opposizioni contro Moretti: Bilancio bocciato, l’unica via sono le dimissioni; Countdown per l’Amministrazione Moretti | tra bilancio bocciato e indagini della Procura. Code interminabili questa mattina nei pressi della galleria di Solofra sul raccordo AV- SA Foto scattata alle 8.30 circa. Il raccordo Salerno-Avellino mostra oramai tutti i suoi limiti e la inadeguatezza di rispondere al traffico attuale. A questo si somma l'ass - facebook.com facebook