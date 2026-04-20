Biennale della Parola 2026 | a Venezia tre serate su pace e dissenso

In vista della Biennale Arte 2026, la Biennale di Venezia organizza un ciclo di incontri intitolato “Biennale della Parola Il dissenso e la pace”. L’iniziativa prevede tre serate dedicate alla discussione sui temi della pace e del confronto culturale, con l’obiettivo di stimolare il dibattito su questi argomenti. L’evento si svolgerà nel contesto della manifestazione artistica e coinvolgerà vari relatori e partecipanti.

In occasione della Biennale Arte 2026, La Biennale di Venezia promuove “Biennale della Parola Il dissenso e la pace”, un ciclo di incontri dedicati alla riflessione sui temi della pace e del confronto culturale.Gli appuntamenti si svolgeranno dal 6 all’8 maggio 2026, dalle ore 19.00 alle 20.00.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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