A Biella, si sta organizzando il funerale di Paolo Pizzi, una persona molto conosciuta nella zona, scomparso lo scorso sabato 18 aprile. La comunità si prepara per l’ultimo saluto, con i dettagli delle esequie ancora da definire. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che si stanno riunendo per onorare la sua memoria.

Il territorio di Biella si prepara a dare l’ultimo saluto a Paolo Pizzi, figura molto stimata nella comunità locale, la cui scomparsa è avvenuta lo scorso sabato 18 aprile. Il settantatreenne ha lasciato il mondo nella struttura dedicata agli anziani situata a Gaglianico. La notizia del decesso, che ha colpito la cittadinanza per la notorietà della persona coinvolta, è stata comunicata dai familiari. A piangere la perdita sono la moglie Lucia Castaldi e i figli Gianluca, Marco e Alessandro, i quali sono accompagnati dalle rispettive coniugi Alessandra, Roberta e Cristina. Al nucleo familiare più stretto si uniscono inoltre il fratello Corrado e le sorelle Rosalba e Corradina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella piange Paolo Pizzi: i dettagli sulle esequie per l’uomo stimato

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