Biella piange Paolo Pizzi | i dettagli sulle esequie per l’uomo stimato

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Biella, si sta organizzando il funerale di Paolo Pizzi, una persona molto conosciuta nella zona, scomparso lo scorso sabato 18 aprile. La comunità si prepara per l’ultimo saluto, con i dettagli delle esequie ancora da definire. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che si stanno riunendo per onorare la sua memoria.

Il territorio di Biella si prepara a dare l’ultimo saluto a Paolo Pizzi, figura molto stimata nella comunità locale, la cui scomparsa è avvenuta lo scorso sabato 18 aprile. Il settantatreenne ha lasciato il mondo nella struttura dedicata agli anziani situata a Gaglianico. La notizia del decesso, che ha colpito la cittadinanza per la notorietà della persona coinvolta, è stata comunicata dai familiari. A piangere la perdita sono la moglie Lucia Castaldi e i figli Gianluca, Marco e Alessandro, i quali sono accompagnati dalle rispettive coniugi Alessandra, Roberta e Cristina. Al nucleo familiare più stretto si uniscono inoltre il fratello Corrado e le sorelle Rosalba e Corradina.🔗 Leggi su Ameve.eu

biella piange paolo pizzi i dettagli sulle esequie per l8217uomo stimato
© Ameve.eu - Biella piange Paolo Pizzi: i dettagli sulle esequie per l’uomo stimato

Notizie correlate

La città piange Giancarlo Leonildi stimato broker della nauticaQuando usciva dal suo ufficio, in via Coppino, e guardava con occhi ammirati gli yacht e la frenesia del lavoro in Darsena, era l’uomo più felice del...

Biella piange Cecile: 58 anni, un impegno che univa la cittàBiella in lutto per la morte improvvisa di Cecile Boloko La notizia della morte improvvisa di Cecile Boloko, 58 anni, ha scosso profondamente la...

Trova facilmente notizie e video collegati.