Biella piange Cecile | 58 anni un impegno che univa la città

Biella in lutto per la morte improvvisa di Cecile Boloko La notizia della morte improvvisa di Cecile Boloko, 58 anni, ha scosso profondamente la comunità di Biella. La donna è deceduta per un malore, lasciando un vuoto immenso nella famiglia e nella città dove era una presenza costante e apprezzata. La figlia Melanie Borchio ha condiviso la triste notizia sui social, scrivendo che la madre si è riunita al marito, deceduto una decina di anni fa. Cecile lascia due figli e un'eredità di affetto che va ben oltre i confini della sua famiglia. Una vita dedicata alla comunità Cecile Boloko era una figura di spicco a Biella, conosciuta e rispettata per il suo impegno in vari ambiti della vita cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La città piange Giada, morta a soli 16 anni dopo la malattia: "Hai combattuto come una leonessa"I funerali saranno celebrati giovedì mattina nella Basilica di Santa Maria in Porto.

La città piange Edoardo. Muore a 52 anni il noto maestro di sci, la tragedia a casa della mammaLa Spezia, 29 dicembre 2025 – Il mondo dello sci spezzino e della Guardia Costiera sta piangendo l’improvvisa scomparsa di Edoardo Mao che si è...