Biella piange Cecile | 58 anni un impegno che univa la città
Biella in lutto per la morte improvvisa di Cecile Boloko La notizia della morte improvvisa di Cecile Boloko, 58 anni, ha scosso profondamente la comunità di Biella. La donna è deceduta per un malore, lasciando un vuoto immenso nella famiglia e nella città dove era una presenza costante e apprezzata. La figlia Melanie Borchio ha condiviso la triste notizia sui social, scrivendo che la madre si è riunita al marito, deceduto una decina di anni fa. Cecile lascia due figli e un'eredità di affetto che va ben oltre i confini della sua famiglia. Una vita dedicata alla comunità Cecile Boloko era una figura di spicco a Biella, conosciuta e rispettata per il suo impegno in vari ambiti della vita cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
