La città piange Giancarlo Leonildi stimato broker della nautica

La città piange Giancarlo Leonildi, noto broker nel settore nautico. Quando usciva dal suo ufficio in via Coppino, osservava con attenzione gli yacht e le imbarcazioni che si trovavano nel porto. La sua figura era conosciuta tra gli operatori del settore e tra i cittadini. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva e apprezzava il suo lavoro.

Quando usciva dal suo ufficio, in via Coppino, e guardava con occhi ammirati gli yacht e la frenesia del lavoro in Darsena, era l’uomo più felice del mondo, un mondo, quello della nautica, che l’ha visto protagonista, in veste di broker, per quasi mezzo secolo: a pochi mesi dallo spegnere la candelina numero 91, si è spento nella notte di ieri Giancarlo Leonildi, una delle memorie storiche del quartiere marinaro di Viareggio tanto caro a Mario Tobino. Da tempo non stava bene. "Si è addormentato e non si è più svegliato" ha detto il figlio minore Gian Simone, dirigente del Viareggio Mpsc ed ex calciatore bianconero. Se la nautica, con le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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