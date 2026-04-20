Lo scorso sabato 18 aprile, la comunità di Vicopisano ha festeggiato i cinquant’anni di attività di BiblioVico, la biblioteca comunale attiva dal 15 aprile 1976. La cerimonia ha ricordato il percorso che ha portato alla crescita del patrimonio librario e dei servizi offerti nel corso di questi anni. È stato annunciato anche il progetto per una nuova sede, prevista per il 2027, che rappresenta un obiettivo importante per il futuro dell’ente.

La comunità di Vicopisano ha celebrato lo scorso sabato 18 aprile il traguardo dei primi cinquant’anni di attività della BiblioVico, la biblioteca comunale che dal 15 aprile 1976 ha iniziato il proprio percorso con l’acquisto dei volumi inaugurali. La ricorrenza, che ha riuniti amministratori storici, volontari e personale attuale, non è stata solo una commemorazione del passato, ma un momento per tracciare la rotta verso il 2027, anno in cui inizieranno i lavori nella ex scuola di piazza Cavalca, nuova sede destinata a offrire spazi luminosi e funzionali per laboratori, letture e incontri culturali. Dalle scale del Palazzo Comunale alla quarta posizione provinciale: un’evoluzione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BiblioVico: 50 anni di storia e il sogno della nuova sede nel 2027

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