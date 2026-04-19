La BiblioVico compie 50 anni e guarda verso il futuro

Sabato 18 aprile si è celebrato il cinquantesimo anniversario della Biblioteca comunale di Vicopisano, fondata il 15 aprile 1976 con l’acquisto dei primi volumi. L’evento ha coinciso con una festa organizzata per festeggiare questo traguardo, coinvolgendo la comunità locale. La biblioteca, conosciuta come BiblioVico, ha così raggiunto mezzo secolo di attività, mantenendo il suo ruolo nel settore culturale e nell’educazione della città.

Si è svolta ieri, sabato 18 aprile, una festa per i primi cinquant’anni della Biblioteca comunale di Vicopisano, nata il 15 aprile 1976 con l’acquisto dei primi libri. Cinquant’anni che raccontano una storia fatta di passione, tenacia, cultura, relazioni e comunità. Una storia che emoziona e che.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Ultimo compie 30 anni e guarda indietro: il post che emoziona i fan(Adnkronos) – Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, compie oggi 30 anni e sceglie di festeggiare condividendo un lungo messaggio sui social in cui... Il coro femminile Luciano Ghelli compie 50 anni la rassegna per festeggiareArezzo, 21 marzo 2026 – “Sembra ieri – raccontano le dirette interessate - eppure tanti ne sono passati da quando, nel 1976, un gruppo di ragazzine...